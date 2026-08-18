Kuzey Marmara'da yürek yakan kaza. 3 kardeş yan yana toprağa verildi
18.08.2026 10:49
Son Güncelleme: 18.08.2026 10:50
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden 3 kardeş yan yana toprağa verildi. Ağır yaralanan anne ve babanın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Kaza, pazar günü Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana gelmişti.
Otoyolda ilerleyen Emrullah A.'nın kullandığı nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulmuştu.
Kazada 3 kardeş olan Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13) hayatını kaybetmişti.
ANNE VE BABA AĞIR YARALI
Kazada anne Sözdar İçen ve baba Yasin İçen ise ağır yaralanmıştı.
Aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
"GÖRMEDİM"
Kazanın ardından kamyon şoförü Emrullah A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emrullah A.’nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım." dediği iddia edildi.
KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi. Emrullah A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kazada hayatını kaybeden kardeşler, Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen, Bağcılar Hz. Ömer Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından üç kardeş Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.