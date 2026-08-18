Kuzey Marmara'da yürek yakan kaza. 3 kardeş yan yana toprağa verildi

Kaza , pazar günü Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana gelmişti.

Otoyolda ilerleyen Emrullah A.'nın kullandığı nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulmuştu.

Kazada 3 kardeş olan Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13) hayatını kaybetmişti.