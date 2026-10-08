KVKK'dan iş yeri e-posta adresleri için önemli karar: Kurala uymayan para cezası ödeyecek

Kurumun ilke kararında, denetim faaliyetinin kapsamı belirlenirken, iş yeri iletişim araçlarının kullanım amacına göre "iş amaçlı kullanım" ve "özel amaçlı kullanım" ayrımının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

İşverenin, iş yeri iletişim araçlarının özel kullanımına ilişkin kurallar belirleyebileceği ancak bu kuralların açık, anlaşılır ve çalışan tarafından bilinebilir nitelikte olması gerektiği aktarılan kararda, özel amaçlı kullanımın yasaklanması, sınırlandırılması veya belirli zaman, kapsam ve yöntem koşullarına bağlanması halinde bunun çalışana açıkça duyurulması gerektiği vurgulandı.

Kararda, işverenin belirli bir cihaz, oturum, ağ ya da kurumsal sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının çalışanın kişisel e-posta hesabı, kişisel anlık mesajlaşma uygulaması, sosyal medya mesaj kutusu veya benzeri özel iletişim alanlarında yer alan yazışma içeriklerine serbestçe erişebileceği anlamına gelmediği belirtildi.