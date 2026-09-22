KYK burs başvuru ekranı 2026-2027 bekleniyor. KYK burs başvuruları başladı mı, hangi gün başlayacak?
22.09.2026 10:20
Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2026-2027 burs başvurularının başlaması bekleniyor. KYK burs başvuruları başladı mı, hangi gün başlayacak?
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci bakanlık tarafından öğrencilere sağlanan KYK burslarına başvuruda bulunacak. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, hangi gün başlayacak?
2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Fakat geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri ekim ayı itibarıyla başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.