KYK burs başvuru ekranı 2026-2027 bekleniyor. KYK burs başvuruları başladı mı, hangi gün başlayacak?

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci bakanlık tarafından öğrencilere sağlanan KYK burslarına başvuruda bulunacak. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, hangi gün başlayacak?