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KYK burs başvuru ekranı 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Gözler GSB duyurusunda

01.10.2026 09:45

Aydın KayarEditör

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2026-2027 burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, on binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuru ekranı 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Gözler GSB duyurusunda
Anadolu Ajansı

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sürüyor. Üniversite kayıtlarını yaptıran ve barınma ihtiyaçları için yurtlara yerleşen öğrenciler şimdi de gözlerini KYK burs ve kredi başvurularına çevirdi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek olan KYK bursları için gözler GSB'den yapılacak açıklamada. Peki, 2026-2027 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 1
Anadolu Ajansı

2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

 

Fakat geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2
Anadolu Ajansı

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri ekim ayı itibarıyla başlayacak.

 

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

 

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER 3
Anadolu Ajansı

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

 

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

 

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

 

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

 

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

 

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

 

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler