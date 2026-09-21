KYK burs başvuru ekranı 2026-2027: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlar?

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek sağlayacak. Adaylar e-Devlet portalı üzerinden erişime açılacak olan KYK burs başvuru sisteminin ne zaman aktif olacağını merak ediyor. İşte GSB KYK burs başvuruları için beklenen tarih.