KYK burs başvuru ekranı 2026-2027: KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?

Bakanlıktan burs veya kredi almakta olan öğrenciler

Başvurduğu öğrenim türünden veya daha üst eğitim düzeyinden mezun olmuş ya da burs veya kredi almış olan öğrenciler

5102 sayılı Kanun’un ikinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan öğrenciler

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler

Yabancı uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı

Kanunu’nun 28. maddesi gereğince mavi kart hak sahibi olan öğrenciler

Polis okulları ve askeri okullarda öğrenim gören öğrenciler

Örgün eğitim dışında özel öğrenci, açıktan, uzaktan, dışardan veya yaygın eğitim-öğrenim gören öğrenciler

Burs başvuru tarihinde, öğretim kurumuna giriş tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler

Ek sürede öğrenim gören öğrenciler

Yurttan çıkarma cezası alan öğrenciler

Başvuru tarihi itibarıyla ön lisans ve lisans öğrenim düzeyi için 30 yaşını, lisansüstü öğrenim düzeyi için 35 yaşını doldurmuş olan öğrenciler

Öncelikli öğrenciler hariç yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler