KYK burs başvuru ekranı 2026-2027: KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?
11.10.2026 09:41
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite kayıtlarını yaptıran yüz binlerce öğrenci, KYK burs başvurusuna odaklandı.
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Hem günlük yaşamlarına destek olması hem de eğitim hayatlarına katkı sağlaması için KYK bursu almak isteyen binlerce kişi, üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK burs başvurusuna odaklandı. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.
KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri ekim ayı itibarıyla başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
BURSLARDAN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER
Bakanlıktan burs veya kredi almakta olan öğrenciler
Başvurduğu öğrenim türünden veya daha üst eğitim düzeyinden mezun olmuş ya da burs veya kredi almış olan öğrenciler
5102 sayılı Kanun’un ikinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan öğrenciler
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler
Yabancı uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanunu’nun 28. maddesi gereğince mavi kart hak sahibi olan öğrenciler
Polis okulları ve askeri okullarda öğrenim gören öğrenciler
Örgün eğitim dışında özel öğrenci, açıktan, uzaktan, dışardan veya yaygın eğitim-öğrenim gören öğrenciler
Burs başvuru tarihinde, öğretim kurumuna giriş tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler
Ek sürede öğrenim gören öğrenciler
Yurttan çıkarma cezası alan öğrenciler
Başvuru tarihi itibarıyla ön lisans ve lisans öğrenim düzeyi için 30 yaşını, lisansüstü öğrenim düzeyi için 35 yaşını doldurmuş olan öğrenciler
Öncelikli öğrenciler hariç yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler