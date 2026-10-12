KYK burs başvuru ekranı 2026 erişime açıldı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?
12.10.2026 10:18
Son Güncelleme: 12.10.2026 10:25
Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) geldi. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DUYURDU
KYK burs başvurularıyla ilgili Bakan Bak yaptığı açıklamada;
"Sevgili Gençler;
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı.
Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler