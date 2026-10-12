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KYK burs başvuru ekranı 2026 erişime açıldı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

12.10.2026 10:18

Son Güncelleme: 12.10.2026 10:25

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) geldi. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı.

KYK burs başvuru ekranı 2026 erişime açıldı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?
Anadolu Ajansı

2026 KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Hem özel hem de eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak için KYK burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DUYURDU 1
Anadolu Ajansı

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DUYURDU

KYK burs başvurularıyla ilgili Bakan Bak yaptığı açıklamada;

 

"Sevgili Gençler;

 

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı.

 

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

 

Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2
Anadolu Ajansı

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.

 

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

 

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER 3
Anadolu Ajansı

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

 

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

 

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

 

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

 

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

 

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

 

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler