KYK burs başvuru ekranı 2026: KYK burs başvuruları başladı mı? Gözler GSB'de

Üniversiteliler için burs süreci başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sağlanan KYK burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen adaylar başvuru tarihini merak ediyor. e-Devlet üzerinden erişime açılacak başvuru formunda öncelikli belgelerden gelir beyanına kadar dikkat edilmesi gereken birçok husus yer alıyor. Peki 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?