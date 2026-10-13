KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KYK burs ve kredi sonuç tarihi

2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. E-Devlet üzerinden KYK burs başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmıştı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?