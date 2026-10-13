KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KYK burs ve kredi sonuç tarihi
13.10.2026 16:35
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 12 Ekim’de başlatılan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci devam ederken, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.
2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. E-Devlet üzerinden KYK burs başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmıştı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı.
Geçmiş yıllardaki sonuç açıklama takvimleri dikkate alındığında, 2026-2027 dönemi KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında yani 15-25 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
SONUÇLARIN ARDINDAN TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILACAK
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.
Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır.