KYK burs başvuru tarihi 2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar?

2026 KYK burs ve kredi başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Öğrenciler, okuyacakları şehirlerde geçimlerini sağlamak için KYK burs ve kredilerden faydalanacak. Gözler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar?