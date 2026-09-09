KYK burs başvuru tarihi 2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar?
09.09.2026 14:00
Son Güncelleme: 09.09.2026 14:07
2026-2027 eğitim-öğretim yılının yaklaşması ve GSB KYK yurt başvuru süreçlerinin tamamlanmasıyla, üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvurularına çevrildi.
2026 KYK burs ve kredi başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Öğrenciler, okuyacakları şehirlerde geçimlerini sağlamak için KYK burs ve kredilerden faydalanacak. Gözler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Fakat geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri ekim ayı itibarıyla başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.