KYK burs başvuruları 2026-2027: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, her yıl yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlayan KYK burslarının bu yıl ki başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. YKS tercih sonuçlarına göre farklı şehirlerde okumaya gidecek olan öğrenciler, KYK burs ve yurt başvurularında bulunacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?