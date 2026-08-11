KYK burs başvuruları 2026-2027: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
11.08.2026 12:44
2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim görecek öğrenciler için burs başvurusu heyecanı başladı. KYK burs başvurusu ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, her yıl yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlayan KYK burslarının bu yıl ki başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. YKS tercih sonuçlarına göre farklı şehirlerde okumaya gidecek olan öğrenciler, KYK burs ve yurt başvurularında bulunacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Fakat geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri ekim ayı itibarıyla başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.