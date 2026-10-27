KYK burs sonuçları bekleniyor. 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

Öğrencilere ön lisans ve lisans için 4 bin lira, yüksek lisans için 8 bin lira ve doktora öğrencilerine 12 bin lira aylık burs/kredi ödemesi yapılacak.