KYK burs sonuçları bekleniyor. 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
27.10.2026 09:53
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. 12-16 Ekim tarihlerinde KYK bursu için başvuruda bulunan öğrencilere aylık ödeme yapılacak.
2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 16 Ekim'de sona eren KYK burs başvuruları, kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından sonuç ekranı üzerinden öğrencilere duyurulacak. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıllarda kasım ayında açıklanan KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aynı tarihlerde açıklanması ve kasım ayında öğrencilere duyurulması bekleniyor.
TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sıkça sorulan sorular kısmında, taahhütname onaylarıyla ilgili ayrıntılara yer veriliyor.
Buna göre; Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler e-Devlet üzerinden ilan edilmektedir.
Burs veya kredi tahsis edilen;
- 18 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifresi ile onaylaması,
- 15/18 yaş aralığındaki öğrencilerin taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak önce anne veya babasının e-Devlet şifresi ile veli onayı vermesinin ardından kendi e-Devlet şifresi ile onaylaması,
- 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrencilerin ise anne veya babaları şayet her ikisi de vefat etmiş ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri/Yurt Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini yetkili memur önünde ıslak imza ile imzalamaları gerekmektedir.
Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmemekte, ayrıca bildirim yapılmamaktadır.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.
Öğrencilere ön lisans ve lisans için 4 bin lira, yüksek lisans için 8 bin lira ve doktora öğrencilerine 12 bin lira aylık burs/kredi ödemesi yapılacak.