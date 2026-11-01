KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı 2026: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
01.11.2026 09:05
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 16 Ekim'de sona eren burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler burs ve kredi alarak eğitim hayatlarına maddi destek sağlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüz binlerce öğrenciye sağlanacak burs ve krediler için sonuçların açıklanması bekleniyor.
Farklı şehirlerde üniversitelere gidecek olan öğrenciler, KYK burslarıyla hem özel hayatlarına hem de eğitim hayatlarına destek sağlayabilecek. Peki, 2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanacak olan 2026 KYK burs sonuçları için henüz tarih açıklaması yapılmadı.
KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmış ve burslar aralık ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.
2026 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak.
Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.
BURSLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK?
Başarısız olma
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
Öğretim kurumunun kapatılması
Bakanlığın yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma
Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması
Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması
Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi
Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması
Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma