KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı 2026: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüz binlerce öğrenciye sağlanacak burs ve krediler için sonuçların açıklanması bekleniyor.

Farklı şehirlerde üniversitelere gidecek olan öğrenciler, KYK burslarıyla hem özel hayatlarına hem de eğitim hayatlarına destek sağlayabilecek. Peki, 2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?