KYK burs sonuçları için gözler GSB'de. 2026-2027 KYK burs sonuçları açıklandı mı?
05.11.2026 08:48
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına destek sağlaması için verilen KYK burs ve krediler için sonuç tarihi merak ediliyor.
2026-2027 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, 16 Ekim'de başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere sağlanacak olan KYK bursları, bazı şartlara göre geri ödemesiz verilecek.
12-16 Ekim'de tamamlanan burs ve kredi başvurularının ardından ise öğrenciler KYK burs sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağını araştırıyor.
2026-2027 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12-16 Ekim tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan KYK burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor.
Kasım ayının ortaları itibarıyla açıklanması beklenen KYK burs sonuçları için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. KYK burs sonuçları öğrencilerin değerlendirmeleri tamamlandığı anda e-Devlet üzerinden sonuç erişimine açılacak.
KYK BURSU 3 AYLIK TOPLU MU YATACAK?
Burs sonuçları açıklandıktan sonra, hak kazandığınız ilk ay itibarıyla geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Genellikle ödemenin yapıldığı aya göre 3 aylık toplu ödeme yapılıyor.
Ekim ayı itibarıyla burs almaya hak kazanacak öğrencilerin hesaplarına bursların 6-10 Aralık tarihlerinde 3 aylık toplu şekilde yatırılması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden erişime açılacak.
Burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, e-Devlet üzerindeki "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranından burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.