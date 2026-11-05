KYK burs sonuçları için gözler GSB'de. 2026-2027 KYK burs sonuçları açıklandı mı?

2026-2027 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, 16 Ekim'de başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.



Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere sağlanacak olan KYK bursları, bazı şartlara göre geri ödemesiz verilecek.

12-16 Ekim'de tamamlanan burs ve kredi başvurularının ardından ise öğrenciler KYK burs sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağını araştırıyor.