KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2026-2027. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
03.11.2026 08:43
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Eğitim hayatına maddi destek almak isteyen öğrenciler, KYK burslarıyla bu imkanı sağlayacak.
2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanacak olan KYK bursları için geri ödemesiz burs alma şansına sahip olacak olan öğrenciler, e-Devlet üzerinden erişime açılacak olan sorgulama ekranını bekliyor.
2026-2027 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 akademik yılı için üniversite kayıtlarını yaptıran ve bu yıl ilk kez üniversiteye başlayacak olan birçok öğrenci KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
12-16 Ekim tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları kasım ayının ikinci haftası itibarıyla erişime açılmıştı.
Bu yıl da sonuçların kasım ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
SONUÇLARIN ARDINDAN TAAHHÜTNAME ONAYINDA YAPILACAK
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer alıyor.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor.
Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ise ödeme yapılmayacak. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere de ödeme yapılmayacak.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK burs başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden "Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla sorgulanabilecek.
Burs sonuçlarına göre öğrenciler geri ödemeli veya geri ödemesiz bir şekilde burs alma imkanına sahip olacak.