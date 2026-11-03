KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2026-2027. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanacak olan KYK bursları için geri ödemesiz burs alma şansına sahip olacak olan öğrenciler, e-Devlet üzerinden erişime açılacak olan sorgulama ekranını bekliyor.