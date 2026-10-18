KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Şehit çocukları yoksa bekar kardeşleri, gazinin kendisi veya bekar çocukları, sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi eğitimini tamamlayarak, lise eğitimlerini Darüşşafaka Lisesi’nde alanlar, bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan milli sporcular ve alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenlere öncelikli burs desteği sağlanıyor.