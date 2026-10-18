KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
18.10.2026 14:11
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci tamamlandı. Şimdi gözler sonuç tarihinde.
2026 KYK burs sonuçları için binlerce üniversite öğrencisinin heyecanlı bekleyişi başladı. 12-16 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs ve kredi başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.
Önceki yıllarda sonuçların ilan edildiği tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının 15-25 Kasım 2026 tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.
Adaylar, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına gidebilecek.
KİMLERE ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK?
Şehit çocukları yoksa bekar kardeşleri, gazinin kendisi veya bekar çocukları, sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi eğitimini tamamlayarak, lise eğitimlerini Darüşşafaka Lisesi’nde alanlar, bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan milli sporcular ve alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenlere öncelikli burs desteği sağlanıyor.