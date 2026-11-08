KYK burs taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? KYK burs sonuçları sonrası gündemde

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik düzenlenen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.



Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler taahhütname onaylarının ne zaman ve nasıl yapılacağına çevrildi. KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?