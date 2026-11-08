KYK burs taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? KYK burs sonuçları sonrası gündemde
08.11.2026 08:52
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları için milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Şimdi öğrencilerin gözü taahhütname onaylarında.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik düzenlenen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler taahhütname onaylarının ne zaman ve nasıl yapılacağına çevrildi. KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?
2026 KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs sonuçları 6 Kasım tarihinde erişime açıldı.
Yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylamak için 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar süresi bulunuyor.
Taahhütname onayı olmadan burs/kredi verilemeyeceği için öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK burs sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet sayfası üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
Burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranına giriş yaparak KYK bursu alma hakkına sahip olup olmadıklarını öğrenecek.
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer alacak. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenecek tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor.
Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ise ödeme yapılmayacak. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekecek. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere de ödeme yapılmayacak.