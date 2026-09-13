KYK burs ve kredi başvuru ekranı 2026: KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

2026-2027 akademik yılının kısa bir zaman sonra başlayacak olması nedeniyle KYK burs başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor. KYK yurt başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından, üniversite öğrencilerinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru duyurusuna çevrildi. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar?