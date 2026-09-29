KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
29.09.2026 12:49
Üniversite kayıtlarının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) çevrildi. Milyonlarca gencin eğitim hayatına maddi destek sağlayacak 2026-2027 KYK burs başvuruları için tarihler bekleniyor.
Üniversiteliler için kritik süreç başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sağlanan KYK burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen adaylar için başvuru tarihi netleşmeye başladı. e-Devlet üzerinden erişime açılacak KYK başvuru formuyla, on binlerce öğrenci maddi destek alabilmek için şansını deneyecek. Peki, 2026 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Fakat geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri ekim ayı itibarıyla başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.