KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversiteliler için kritik süreç başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sağlanan KYK burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen adaylar için başvuru tarihi netleşmeye başladı. e-Devlet üzerinden erişime açılacak KYK başvuru formuyla, on binlerce öğrenci maddi destek alabilmek için şansını deneyecek. Peki, 2026 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?