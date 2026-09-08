KYK ek yurt başvuru tarihleri 2026-2027: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
08.09.2026 16:25
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK ek yurt başvuru takvimine çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman?
Anadolu Ajansı
KYK yurt sonuçlarına göre hiç bir yurda yerleşemeyen öğrenciler için ek başvuru tarihleri merak ediliyor. KYK ek yurt başvurularıyla öğrenciler barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarında yapmaya çalışacak. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Anadolu Ajansı
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt sonuçlarını 8 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.
KYK ek yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı.