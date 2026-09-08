KYK ek yurt başvuru tarihleri 2026-2027: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt sonuçlarına göre hiç bir yurda yerleşemeyen öğrenciler için ek başvuru tarihleri merak ediliyor. KYK ek yurt başvurularıyla öğrenciler barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarında yapmaya çalışacak. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?