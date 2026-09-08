KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2026-2027 GSB yurt sonuçları sonrası gündemde
08.09.2026 10:34
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçları sonrasında öğrencilerin gündeminde bu kez "taahhütname onayı" yer almaya başladı.
KYK taahhütname onayının nasıl yapılacağı, 2026-2027 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının 8 Eylül tarihinde açıklandığını duyurdu. GSB tarafından KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler için ise şimdi taahhütname onayı süreci başlayacak. Peki, KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.
KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Ödeme işleminin ardından turkiye.gov.tr'de bulunan “YURT KAYIT İŞLEMLERİ” linkinden taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. KYK yurt taahhütname onayı, e-Devlet Kapısı üzerinden ilk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından tamamlanır.
KYK yurt taahhütname onayları, 10 Eylül saat 23.00’e kadar yapılabilecek.