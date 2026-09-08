KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2026-2027 GSB yurt sonuçları sonrası gündemde

Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.