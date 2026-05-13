KYK yurdunda gece yarısı büyük panik. Öğrenciler tahliye edildi
13.05.2026 10:27
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki KYK yurdunda temizlik malzemeleri devrilerek tepkimeye girdi. Öğrenciler gece yarıs tahliye edilerek çevredeki tesislere yerleştirildi.
Olay Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda gece saatlerinde yaşandı. Yurtta temizlik malzemelerinin bulunduğu dolabın devrilmesi üzerine kimyasal tepkime meydana geldi.
Durumu fark eden yurt çalışanlarının ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye geldi. Yurtta kalan öğrenciler tahliye edilerek civarda bulunan tesislere yerleştirildi.
"ÖLÇÜMLER NORMAL STANDARTTA ÇIKTI"
Bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde seviyeler normal standartlarda çıktı. Ancak olası bir tehlikeye karşı “tahliye” kararından geri dönülmedi.
Burdur Valiliği yaşananlara ilişkin açıklamasında olayı “Depoda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır. Bina ve çevresi ekiplerimizce taranmış, gerekli ölçümler yapılmış ve ölçümler normal standartta çıkmıştır.” diye özetledi.
"KİMSE ETKİLENMEDİ"
Açıklamanın devamında “Ancak yine de muhtemel bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır.” ifadesi kullanıldı.