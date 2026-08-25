KYK yurt başvuru ekranı 2026-2027 erişime açıldı. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
25.08.2026 08:43
Son Güncelleme: 25.08.2026 10:16
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Başvurular, 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama ile milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı. Farklı şehirlerde üniversite eğitimlerini alacak olan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Başvurular ise bugün e-Devlet üzerinden yapılabilecek.. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?
2026-2027 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı.
Buna göre; 2026-2027 eğitim öğretim döneminde; 24 Ağustos 2026 - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ile, 30 Haziran 2026 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıtlı ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak.
2026-2027 dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından tercihlerini yapabiliyor.
Başvuruda bulunurken öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ek kontenjan öğrencileri, yatay - dikey geçiş öğrencileri, özel yetenek öğrencileri, lisansüstü eğitim öğrencileri, normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (artık yıl) öğrencileri ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde yükseköğrenim kayıtları tamamlanmasına müteakip alınacak.