KYK yurt başvuru ekranı 2026-2027 erişime açıldı. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama ile milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı. Farklı şehirlerde üniversite eğitimlerini alacak olan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Başvurular ise bugün e-Devlet üzerinden yapılabilecek.. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?