2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yurt başvurusunda bulunan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında açıklanan KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayı içerisinde açıklanması beklenirken artık tüm gözler GSB'den yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?