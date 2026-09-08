KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 GSB KYK yurt sonucu sorgulama
08.09.2026 08:48
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yurt başvurusunda bulunan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında açıklanan KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayı içerisinde açıklanması beklenirken artık tüm gözler GSB'den yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı son duyuruda, 2026-2027 KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Geçtiğimiz yılı dikkate alırsak, KYK yurt sonuçlarının eylül ayının ikinci veya üçüncü haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.
Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu “ Yurt kazandı” olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek.
KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak.
SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?
KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.