KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2026-2027: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
31.08.2026 10:21
Son Güncelleme: 31.08.2026 15:06
Üniversite kayıt hakkı kazanan yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2026-2027 dönemi KYK yurt başvuru süreci tamamlandı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-2027 KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kazandıkları üniversiteler nedeniyle farklı şehirlerde barınma ihtiyacını karşılamak için bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite eğitimi nedeniyle farklı bir şehirde yaşayacak olan öğrenciler, KYK yurt sonuçlarını bekliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı son duyuruda, 2026-2027 KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Geçtiğimiz yılı dikkate alırsak, KYK yurt sonuçlarının eylül ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?
KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.