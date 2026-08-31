KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2026-2027: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kazandıkları üniversiteler nedeniyle farklı şehirlerde barınma ihtiyacını karşılamak için bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite eğitimi nedeniyle farklı bir şehirde yaşayacak olan öğrenciler, KYK yurt sonuçlarını bekliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?