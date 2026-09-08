2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yurt başvurusunda bulunan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyordu. KYK yurt sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında açıklanan KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayı içerisinde açıklandı. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?