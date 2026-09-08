KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2026: E-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
08.09.2026 08:48
Son Güncelleme: 08.09.2026 10:11
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. İşte 2026-2027 KYK yurt sonuçları sorgulama.
2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yurt başvurusunda bulunan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyordu. KYK yurt sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında açıklanan KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayı içerisinde açıklandı. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı.
8 Eylül tarihinde açıklanan KYK yurt başvuru sonuçları saat 10.07 itibarıyla e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.
Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu “ Yurt kazandı” olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek.
KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak.
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SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?
KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.