KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2026: KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için üniversite kayıtlarını tamamlayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularını gerçekleştiren yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 29 Ağustos'ta sona eren başvuru sürecinin ardından gözler e-Devlet GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2026 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?