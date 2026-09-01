KYK yurt ücretleri 2026-2027: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi?

2026-2027 KYK yurt ücretlerinin ne kadar olacağı, üniversite kayıtlarını tamamlayan ve gözlerini KYK yurt sonuçlarına çeviren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl en yüksek 1250 lira olan KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı, zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026-2027 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi?