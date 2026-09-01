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KYK yurt ücretleri 2026-2027: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi?

01.09.2026 15:56

NTV - Haber Merkezi

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2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite kayıt haklarını elde eden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularını tamamlayan yüz binlerce öğrencinin gözü KYK yurt ücretlerine çevrildi.

KYK yurt ücretleri 2026-2027: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi?
Anadolu Ajansı

2026-2027 KYK yurt ücretlerinin ne kadar olacağı, üniversite kayıtlarını tamamlayan ve gözlerini KYK yurt sonuçlarına çeviren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl en yüksek 1250 lira olan KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı, zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026-2027 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi?

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? 1
Anadolu Ajansı

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1. tip ile 6. tip arasındaki yurtların güncel fiyat listesi, depozito (güvence bedeli) detayları ve ödeme ayrıntıları henüz netleşmedi.

GÜNCEL KYK YURT ÜCRETLERİ 2
Anadolu Ajansı

GÜNCEL KYK YURT ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz yıl GSB KYK yurt ücretlerine uygulanan güncel tutarlar şu şekildeydi:

 

- Birinci tip oda: 750 TL

 

- İkinci tip oda: 850 TL

 

- Üçüncü tip oda: 850 TL

 

- Dördüncü tip oda: 1050 TL

 

- Beşinci tip oda: 1150 TL

 

- Altıncı tip oda: 1250 TL