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KYK yurtlarında ücretler belli oldu. İşte 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretleri

02.09.2026 10:22

Son Güncelleme: 02.09.2026 10:42

NTV - Haber Merkezi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında fiyat, oda tipine göre bin lira ile bin 590 lira arasında olacak.

KYK yurtlarında ücretler belli oldu. İşte 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretleri
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Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yurt ücretlerinde artış yapıldı. Yurt fiyatları öğrencinin kaldığı oda tipine ve odadaki yatak sayısına göre değişiyor.

KYK yurtlarında ücretler belli oldu. İşte 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretleri 1
Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ile bin 250 lira arasında değişiyordu.

KYK yurtlarında ücretler belli oldu. İşte 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretleri 2
Anadolu Ajansı

Bu yıl yurt ücretlerine yapılan artışla birlikte, fiyat bin lira ile bin 590 lira arasında değişecek.

KYK yurtlarında ücretler belli oldu. İşte 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretleri 3
Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yurtlarda ise bu fiyat 2 bin 100 lira olarak belirlendi. Yurtlara yönelik başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.