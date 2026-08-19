Ünlü börekçiye kayyum atandı
19.08.2026 13:27
Son Güncelleme: 19.08.2026 13:41
Kuytul yapılanmasıyla ilgili soruşturmada beş şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Levent Börek isimli işletme de var.
Kuyrulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada beş şirkete kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de yer alıyor.
BEŞ ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Soruşturmada 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi sabaha karşı gözaltına alındı.
Aynı soruşturmada beş şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.
KAYYUM ATANAN BEŞ ŞİRKET
Levent Börek'in dışında kayyum atanan diğer şirketler şöyle:
- Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi
LEVENT BÖREK'İN 200 ŞUBESİ VAR
Levent Börek'in geçmişi 1968 yılına dayanıyor.
Adana merkezli şirket, son yıllarda bayilik sistemiyle şubeleşerek adını duyurdu.
Ünlü börekçinin Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi olduğu belirtiliyor.
KUYTULCULAR SORUŞTURMASI
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.
Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı.
Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındığı öğrenildi.
SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.
Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyor:
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
-Kurulan örgüte üye olmak
-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak
-Nitelikli dolandırıcılık
-Resmi belgede sahtecilik
-Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
1965 Adana doğumlu olan Kuytul, kendi kişisel internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.
Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.
Kuytul, 1988’de Kardeşler Kitabevi'ni kurdu; 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.