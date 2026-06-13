LGS soruları zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan öğrenciler yanıtladı

Ankara'da bir okulun önünde öğrencilere mikrofon uzatan NTV Muhabiri Öykü Tüccar, öğrencilerin Türkçe'de zorlanmadıklarını söylediğini aktardı.

Öğrenciler daha çok matematik ve fen bilimleri sorularında zorlandıklarını anlattı.

İstanbul Sarıyer'deki Hatemoğlu Ortaokulu önünden izlenimlerini aktaran NTV Muhabiri Sena Gürbıyık da "Öğrenciler en çok matematik sorularında zorlandıklarını söylediler." dedi.

Burada da öğrenciler Türkçe sorularının daha kolay olduğunu anlattı.