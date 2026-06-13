LGS soruları zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan öğrenciler yanıtladı
13.06.2026 13:29
Son Güncelleme: 13.06.2026 13:58
LGS maratonu tamamlandı. Sınavdan çıkan öğrenciler en çok hangi sorularda zorlandıklarını anlattı.
Liselere Geçiş Sitemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapıldı.
Türkiye genelinde 1,2 milyon aday iki oturumda ter döktü.
Öğrenciler sınavda soruları yanıtlarken velileri ise okul bahçesinde onları bekledi.
LGS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Saatler 12.50'yi gösterdiğinde öğrenciler sınav merkezlerinden çıktı. Okul önünde bekleyen veliler, öğrencileri alkışlarla karşıladı.
Peki bu sene LGS soruları zor muydu, kolay mıydı?
Sınavdan çıkan öğrenciler bu soruyu NTV mikrofonlarına yanıtladı.
"TÜRKÇE SORULARI KOLAYDI"
Ankara'da bir okulun önünde öğrencilere mikrofon uzatan NTV Muhabiri Öykü Tüccar, öğrencilerin Türkçe'de zorlanmadıklarını söylediğini aktardı.
Öğrenciler daha çok matematik ve fen bilimleri sorularında zorlandıklarını anlattı.
İstanbul Sarıyer'deki Hatemoğlu Ortaokulu önünden izlenimlerini aktaran NTV Muhabiri Sena Gürbıyık da "Öğrenciler en çok matematik sorularında zorlandıklarını söylediler." dedi.
Burada da öğrenciler Türkçe sorularının daha kolay olduğunu anlattı.
"ÇOK MUTLUYUM, STRES BİTTİ"
Sınava katılan Hilal Furuncu, sözel oturumunun kolay geçtiğini ancak sayısal oturumunda matematik sorularında zorlandığını dile getirdi.
Ankara Atatürk Lisesi'ni hedeflediğini söyleyen Furuncu, "Çok mutluyum, stres bitti en azından. Şimdi hayat yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.
Oturumlar arasında dağıtılan beslenme paketinden de faydalandığını belirten Furuncu, oturumlar arasında acıktığı ve enerjiye ihtiyaç duyduğu için dağıtılan yiyeceklerden memnun olduğunu ifade etti.
Adaylardan Tuğçe Aslan ise soruların kendisini zorladığını belirterek, ilk oturumu yetiştirmekte güçlük yaşadığını, ikinci oturumda da moral bozukluğuyla beklentisinin altında performans gösterdiğini söyledi.
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi sonuçlara çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri ise bu tarihten sonra başlayacak.
LGS tercihleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Boş kontenjanlar ise 5 Ağustos günü ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.