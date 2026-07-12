LGS tercih dönemi başlıyor: Tercih yapacak öğrencilere yüzdelik dilim uyarısı

Peki bu tercihlerin sıralaması nasıl olmalı? Gültekin şunları kaydetti:

"- İlk üç tercihi öğrencinin gönlünde yatan aslan diyelim. Yüzde üçlük dilimde bulunan bir öğrenci yüzde 2'den, yüzde 2,5'tan tercihlerini başlatabilir.

- Sonraki dört beş tercihi öğrencinin yüzdelik diliminin biraz üstü, aynı sıradaki, biraz altındaki yerler olabilir.

- Sonraki iki veya üç tercihi de öğrencinin açıkta kalmayacağı, kazandığı zaman da pişman olmayacağı, kendisini garantide hissedebileceği okul türleri olabilir."