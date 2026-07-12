LGS tercih dönemi başlıyor: Tercih yapacak öğrencilere yüzdelik dilim uyarısı
12.07.2026 08:58
LGS tercih dönemi yarın başlıyor. Doğru liseye yerleşmek isteyen öğrenciler ve velileri tercih telaşı sardı. Peki tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? (Haber: Sena Kiper Sıtacı)
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlıyor.
Bu yıl LGS'de 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bazı öğrencilerin beklentileri gerçekleşti, bazıları ise hayal kırıklığına uğradı.
Öğrencilerin LGS sonrası tercih dönemi ise yarından itibaren başlıyor.
Bu yıl sınavla puan öğrenci alacak okullarda toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor.
Yarın başlayacak LGS tercih dönemi 27 Temmuz tarihinde sona erecek.
Peki öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Bu soruyu Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin yanıtladı.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler ikamet adreslerine göre beş tercih yapacak.
İstemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar ekranından en fazla beş olmak üzere toplamda 20 okul tercihi yapabilecek.
Aynı okul türünden ise üç tercih yapılabilecek.
LGS TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Gültekin'in LGS tercihi yapacak öğrencilere ilk uyarısı yüzdelik dilimle ilgili oldu.
"Öğrenciler tercihlerini yaparken yüzdelik dilimi dikkate alsınlar." diyen Gültekin, "Çünkü puanlar yıllara göre değişiklik gösterebiliyor." ifadesini kullandı.
LGS TERCİH SIRALAMASI NASIL OLMALI?
Peki bu tercihlerin sıralaması nasıl olmalı? Gültekin şunları kaydetti:
"- İlk üç tercihi öğrencinin gönlünde yatan aslan diyelim. Yüzde üçlük dilimde bulunan bir öğrenci yüzde 2'den, yüzde 2,5'tan tercihlerini başlatabilir.
- Sonraki dört beş tercihi öğrencinin yüzdelik diliminin biraz üstü, aynı sıradaki, biraz altındaki yerler olabilir.
- Sonraki iki veya üç tercihi de öğrencinin açıkta kalmayacağı, kazandığı zaman da pişman olmayacağı, kendisini garantide hissedebileceği okul türleri olabilir."
ÖĞRENCİLERE "OKULU ZİYARET EDİN" TAVSİYESİ
Gültekin öğrencilere tercih edecekleri okula gidip ziyaret etmelerini de önerdi.
"Okulu görmesi, oradaki öğrencilerle, mezun öğrencilerle ve idarecilerle konuşması son derece önemli." diyen Gültekin, "Tercih yapılacak okulun üniversite başarısına da bakılmalı ama bu tek kriter değil." şeklinde konuştu.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih dönemi sonrası boşta kalan kontenjanlar için bu yıl iki nakil dönemi düzenlenecek.
Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.