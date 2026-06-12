LGS'de bir ilk yaşanacak: İşte yarın öğrencilere dağıtılacak paket
12.06.2026 13:01
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez öğrencilere beslenme paketi verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı.
Bu yıl sınavda ilk kez öğrencilere beslenme paketi verilecek. Velilerinin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak.
BESLENME PAKETLERİ HAZIRLANDI
Sınav salonları ve ortak kullanım alanları temizlenirken; öğrenciler için sınıflardaki masalara su ile kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi.
Görevliler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.
SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.
İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak.
Öğrenciler, sözel ve sayısal alanlardan oluşan toplam 90 soruyu yanıtlayacak.
Sınav güvenliğinin artırılması amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri de kullanılacak.
LGS sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak.