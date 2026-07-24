Listeria bakterisi iddiası gündem oldu. Bakanlıktan ünlü markanın peyniri için toplatma kararı
24.07.2026 10:40
Son Güncelleme: 24.07.2026 16:11
Türkiye genelinde neredeyse her markette satılan ünlü markaya ait beyaz peynirle ilgili listeria bakterisi iddiası gündem oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı parti numarasına ait ürünlerin toplatılarak imha edildiğini duyurdu.
Türkiye'nin büyük süt üreticilerinden biri olan markanın beyaz peynirinde listeria bakterisi çıktığı ileri sürülmüştü.
Her markette kolaylıkla bulunabilen ürün nedeniyle bir vatandaşın gıda zehirlenmesi yaşadığı da öne sürülen iddialar arasında yer almıştı.
Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
MARKETTE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran 2026 tarihinde Alo 174 Gıda Hattı’na gelen şikâyet üzerine, ertesi gün ilgili perakende satış işletmesinde denetim gerçekleştirildi.
“Denetim kapsamında, şikâyete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir.” denilen açıklamada, analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildiği bildirildi.
Üretici işletmeye idari para cezasının uygulandığı ve 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir."
LISTERIA BAKTERİSİ NEDİR?
Listeria bakterisi, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türüdür.
En yaygın türü ise "listeria monocytogenes"dir. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunurken bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.
CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Listeriyoz, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, yaşlılar ve bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
BUZDOLABINDAKİ YİYECEKLERDE BİLE OLABİLİR
Bakteri, soğuk ortamlarda da gelişebilir, bu nedenle buzdolabında saklanan yiyeceklerde bile bulunabilir.
Bu, gıda güvenliğine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
LISTERIA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Listeriyozun semptomları arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide bulantısı yer alabilir. Daha şiddetli vakalarda ise menenjit gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Tedavi genellikle antibiyotiklerle yapılır. Gıda güvenliği önlemlerine uyarak ve riskli gıdaları dikkatlice hazırlayarak bu bakteriden korunmak mümkündür.