Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran 2026 tarihinde Alo 174 Gıda Hattı’na gelen şikâyet üzerine, ertesi gün ilgili perakende satış işletmesinde denetim gerçekleştirildi.

“Denetim kapsamında, şikâyete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir.” denilen açıklamada, analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildiği bildirildi.

Üretici işletmeye idari para cezasının uygulandığı ve 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir."