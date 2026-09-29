Lüks araç ve jetlerinden sonra milyarlık villalarına da el konuldu
29.09.2026 23:08
Son Güncelleme: 29.09.2026 23:40
Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1,2 milyar liralık 5 lüks villasına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, 28 yaşındaki Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de araştırmaya dahil edildi. Taşınmazların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği incelenirken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da inceleme altına alındı.
VİLLALARIN DEVİR GEÇMİŞLERİ İNCELENDİ
MASAK tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonucunda, yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışına gönderimler, yatırım kuruluşları arasındaki mali hareketler ile yakın tarihli taşınır ve taşınmaz satışlarının, soruşturma konusu suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerinin devredilmesi ve malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler bakımından kuvvetli şüphe oluşturduğu değerlendirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince villaların bulunduğu Acarkent Sitesi’nde de inceleme yapıldı.
VİLLALAR BOŞ VE TADİLAT HALİNDE ÇIKTI
Bir villanın tadilat aşamasında olduğu ve içerisinde herhangi bir kişinin ikamet etmediği belirlendi. Yine bir diğer villanın da tadilat aşamasında olduğu ve boş bulunduğu tespit edildi.
Aynı gün içinde kontrol edilen villanın dış kapısının tahta bir levhayla kapatıldığı, araç giriş kısmından yapılan incelemede tadilat aşamasında olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kontrol edilen başka bir villanın ise boş olduğu, cam bölmelerden dışarıdan yapılan incelemede içerisinde herhangi bir eşya bulunmadığı görüldü. Villada herhangi bir kişinin ikamet etmediği tespit edildi.
VİLLALARA YAKLAŞIK 23-24,5 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLDİ
Soruşturma kapsamında 5 villanın değerinin belirlenmesi için Acarkent Sitesi içerisindeki emlak satış ofislerinden bilgi alındı. Buna göre söz konusu villaların sırayla 8-8,5 milyon dolar, 3-3,5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 4 milyon dolar, ise 3-3,5 milyon dolar değerinde olabileceği bilgisine ulaşıldı.
Bildirilen yaklaşık değerlerin toplamının 23-24,5 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Ancak söz konusu rakamların kesin değer olmadığı, villaların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özelliklerinin tam olarak belirlenebilmesi için bilirkişi incelemesi gerektiği kaydedildi.
Site yönetiminde villaların geçmiş satışlarına ilişkin emsal satış belgeleri ile kira bedellerini gösteren belgelerin bulunmadığı da bildirildi.
ÖZEL JETİNE DE EL KONULMUŞTU
Soruşturmada daha önce 28 yaşındaki sahibi Muhammed Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konulmuştu.
Özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlenmişti.
SERDAR TURHAN'IN YATINA EL KONULMUŞTU
Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konulmuştu.
El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
LÜKS ARAÇLARINA EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konulduğu bildirilmişti.
McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların toplam piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu öğrenilmişti.
Edinilen bilgiye göre; söz konusu araçların, ilk operasyonun yapıldığı tarihten hemen önce 7-8 Eylül tarihlerinde dört faklı kişiye toplam 26 bin 280 lira taşıt satış bedeli karşılığında devredildiği öğrenildi.
Hakkında el koyma tedbiri uygulanan dört araç muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
HANGİ ARAÇ KİME, NE KADARA SATILDI?
Devredilen araçlara ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
Piyasa değeri 11,5 milyon lirayı bulan 2023 model Audi Q8'İN 7 Eylül tarihinde H.D.'ye, yine 2023 model yaklaşık 50 milyon lira piyasa değerine sahip McLaren 750S Coupe'nin aynı tarihte H.S.'ye devredildiği belirlendi.
El konulan araçlardan 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach model aracın 35 milyon lira değere sahip olduğu ve 7 Eylül günü B.B.'ye devredildiği bildirildi. Yine listede yer alan yaklaşık 58 milyon lira piyasa değerine sahip Bentley Continental GT Speed model aracın H.R.'ye satıldığı anlaşıldı.
Piyasa değerinin yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 2023 model Rolls-Royce Cullinan model araç ise 8 Eylül günü H.S. isimli kişiye devrediliği belirtildi.
Söz konusu devirlerle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesinde, Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla; H.K. tarafından 6 bin 256 lira ve 5 bin 756 lira, H.D., B.B. ve İ.H.R. tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, ödeme hareketleri, mal varlığı ilişkileri ve teknik özelliklerine yönelik incelemeler sürüyor.
İSVİÇRE'DEKİ HESABINDA 2 MİLYAR LİRALIK HAREKET
Fon soruşturmasında tutuklanan Yarız'ın, İsviçre'deki banka hesaplarına yaptığı para transferleri de mercek altına alınmıştı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştiği belirlenmişti.
Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği tespit edilmişti.
Söz konusu işlem MASAK tarafından durdurulmuştu.
SORUŞTURMADA SON DURUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
29 Eylül (bugün) üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin de tutuklanmasıyla tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı.
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.