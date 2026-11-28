Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, dönüm fiyatı 50 milyon ila 100 milyon lira arasında değişen ve toplam değeri 5 milyar ila 10 milyar lirayı bulan kiralık arazilerde tahıl üretimi yapan besici Ahmet Koçer, hayvanlarının yemi için milyonluk arsaları tarlaya dönüştürdü.

Konut projelerinin yoğunlaştığı ve arsa fiyatlarının çevre mahallelere kıyasla yüksek seyrettiği 23 Nisan Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüm arazi kiralayan Koçer, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını bu bölgedeki üretimle karşılıyor.