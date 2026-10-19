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M7 metro istasyonu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy metro hattı açılış tarihi

19.10.2026 13:26

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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M7 metro istasyonunun açılacağı tarih, Mecidiyeköy'den işe gidip gelmek için önemli. M7 metro istasyonu ne zaman açılacak?

M7 metro istasyonu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy metro hattı açılış tarihi
Anadolu Ajansı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, nisan ayından bu yana devam eden teknik arıza ve onarım süreci nedeniyle gündemde. Her gün binlerce insanın kullandığı M7 metro hattının açılacağı tarih, evlerine daha kolay bir şekilde ulaşmak isteyenler için önemli.

M7 METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK? 1
Anadolu Ajansı

M7 METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Meclis Üyesi Onur Özyurt, geçtiğimiz günlerde metro hattıyla ilgili gerekli incelemelerin ve tespitlerin yapıldığını söyledi.

 

Hattın açılması için ihale de yapıldığını anlatan Özyurt, "Şu anda yüklenici firmamız çalışmalarına başlamıştır. Aralık ayının ikinci haftasında tekrardan mevcut istasyonu hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

 

Açıklamayla göre, nisan ayında onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılan M7 metro hattındaki Mecidiyeköy istasyonunun, aralık ayının ikinci haftasında tekrar açılması bekleniyor.

6 AYA YAKINDIR KAPALI 2
Anadolu Ajansı

6 AYA YAKINDIR KAPALI

Tünel hattında meydana gelen yer altı su sızıntısı ve buna bağlı ray deformasyonları nedeniyle M7 Yıldız-Mahmutbey Hattı’nın Mecidiyeköy İstasyonu, 27 Nisan'da geçici süreliğine ulaşıma kapatılarak geniş kapsamlı bir onarım sürecine alınmıştı.