M7 metro istasyonu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy metro hattı açılış tarihi

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, nisan ayından bu yana devam eden teknik arıza ve onarım süreci nedeniyle gündemde. Her gün binlerce insanın kullandığı M7 metro hattının açılacağı tarih, evlerine daha kolay bir şekilde ulaşmak isteyenler için önemli.