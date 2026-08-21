Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı
21.08.2026 13:15
Son Güncelleme: 21.08.2026 13:39
Mabel Matiz "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında "Ha Leylim" isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Karaca, avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.
Savcılıkta ifadesi alınan şarkıcı, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Karaca, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
"PERPERİŞAN" ŞARKISINA DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın geçtiğimiz yıl da "Perperişan" isimli şarkısına soruşturma başlatılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, “Perperişan” isimli şarkı hakkında erişim engeli getirilmişti. Bu kararın hemen ardından da şarkıcı Mabel Matiz, İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusuyla 22 Eylül 2025'te Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermişti.
Müzisyen savcılık ifadesinde şarkı sözlerinde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmadığını ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini söylemişti. Sanatçı, "Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır." demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede de şarkının cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatılmıştı. Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilmişti.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
BERAAT ETMİŞTİ
Mabel Matiz, müstehcenlik suçlamasıyla açılan davada suçun unsurlarının oluşmadığı tespitiyle 8 Mayıs 2026'da görülen davada beraat etmişti.