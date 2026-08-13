Mabel Matiz'in "Ha Leylim” şarkısı ve klibine soruşturma

Kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın geçtiğimiz yıl da "Perperişan" isimli şarkısına soruşturma başlatılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, “Perperişan” isimli şarkı hakkında erişim engeli getirilmişti. Bu kararın hemen ardından da şarkıcı Mabel Matiz, İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusuyla 22 Eylül 2025'te Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermişti.

Müzisyen savcılık ifadesinde şarkı sözlerinde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmadığını ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini söylemişti. Sanatçı, "Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır." demişti.