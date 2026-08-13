Mabel Matiz'in "Ha Leylim” şarkısı ve klibine soruşturma
13.08.2026 12:12
Son Güncelleme: 13.08.2026 12:32
Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Müzisyenin, “Ha Leylim” adlı şarkının “müstehcenlik” suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor.
Şarkıcı Mabel Matiz, "Perperişan" şarkısı nedeniyle yargılandığı müstehcenlik davasından yaklaşık üç ay önce beraat etmişti.
Sanatçı hakkında bu sefer de "Ha Leylim" şarkısıyla inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkının sözlerinin ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi.
Başsavcılık, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
"PERPERİŞAN" ŞARKISINA DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın geçtiğimiz yıl da "Perperişan" isimli şarkısına soruşturma başlatılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, “Perperişan” isimli şarkı hakkında erişim engeli getirilmişti. Bu kararın hemen ardından da şarkıcı Mabel Matiz, İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusuyla 22 Eylül 2025'te Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermişti.
Müzisyen savcılık ifadesinde şarkı sözlerinde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmadığını ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini söylemişti. Sanatçı, "Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır." demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede de şarkının cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatılmıştı. Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilmişti.
3 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
BERAAT ETMİŞTİ
Mabel Matiz, müstehcenlik suçlamasıyla açılan davada suçun unsurlarının oluşmadığı tespitiyle 8 Mayıs 2026'da görülen davada beraat etti.