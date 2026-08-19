Maçta atılan havai fişek evi yaktı. Ressamın 20 yıllık tabloları kül oldu
19.08.2026 10:00
Kasımpaşa-Trabzonspor maçında tribünden atılan havai fişek stadın yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu. Yangında, sergi açmaya hazırlanan ressamın yıllardır yaptığı tablolar da küle döndü.
Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in (47) dairesine düştü.
Çıkan yangında Özen'in kiracı olarak yaşadığı ev kullanılamaz hale gelirken, yıllardır üzerinde çalıştığı tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları da yandı.
Yangın sırasında ailesinin yanında Muğla Dalaman'da bulunan Özen, telefonla gelen "Evin yanıyor." haberiyle yaklaşık 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği eserlerinin ve malzemelerinin yok olduğunu öğrendi.
YENİ SERGİ HAZIRLIĞINDAYDI
İstanbul’da kiracı olarak yaşadığı evini çalışma alanı olarak kullanan Murat Melih Özen, yangından önce yeni bir sergi hazırlığındaydı.
Aylarca üzerinde çalıştığı tabloları, boya ve fırçaları, şövalesi, müzik ekipmanları, yıllardır sakladığı evrakları ve babasına ait resimleri de evde bulunuyordu.
"KAYBETTİKLERİMİ, EMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM"
Özen, "Kaybettiklerimi, emeğimi geri istiyorum. Hukuki olarak bir şey yapabiliyorsam yapacağım. Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor. Emeklerim, senelerdir uğraştığım emeklerimin sonucunda vardığım nokta, resimler yandı." diye konuştu.