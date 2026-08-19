Maçta atılan havai fişek evi yaktı. Ressamın 20 yıllık tabloları kül oldu

Özen, "Kaybettiklerimi, emeğimi geri istiyorum. Hukuki olarak bir şey yapabiliyorsam yapacağım. Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor. Emeklerim, senelerdir uğraştığım emeklerimin sonucunda vardığım nokta, resimler yandı." diye konuştu.