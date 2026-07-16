Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Eşinin burnunu kopardı

İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan beş ve yedi yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.