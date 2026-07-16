Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Eşinin burnunu kopardı
16.07.2026 12:23
Manisa'da bir kişi tartıştığı eşinin burnunu ısırarak kopardı. Gözaltına alınan adama tepki gösteren mahalleli ile polis arasında arbede yaşandı.
Manisa'da Gökhan G. isimli adam tartıştığı eşi İmran G.'nin burnunu kopardı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi.
Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
EŞİNİN BURNUNU KOPARDI
Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı.
Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KADIN İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi.
Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.
HER ŞEY ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE YAŞANDI
İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sırasında evde bulunan beş ve yedi yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.
MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.