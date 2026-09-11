Mahkemeden emsal olacak karar. 150 lira hizmet bedeli aldılar, hapis cezası verildi
11.09.2026 12:04
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda APP plaka değişimi için istenen 150 liralık hizmet bedeli yargıya taşındı. Mahkeme iki görevliye 5'er ay hapis cezası verdi.
Konya'da APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaştan hizmet bedeli alan iki görevliye 5'er ay hapis cezası verildi.
150 LİRA HİZMET BEDELİ ÖDEDİ
Esnaf Furkan Baktemur, aracının kamuoyunda APP olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti.
Baktemur, burada yoğunluk olduğunu görünce 19 Mart'ta 100 kilometre mesafedeki Karapınar ilçesinde gitti.
Buradaki Esnaf Odası'nda plakasını değiştiren Baktemur, görevliler tarafından 150 lira hizmet bedeli adı altında istenilen ek ücreti ödedi.
SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Baktemur, kendisinden alınan 150 lira ek ücretin yasal olmadığını öğrenince, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili oda hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yapılan suç duyurusunun ardından Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı, odada görevli olan Şenay İnci K. ve Cihat K. hakkında, iştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan 11'er aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
İddianame, Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Duruşma yapılmadan basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme, Cihat K. ve Şenay İnci K.'nin işlediği suçu sabit görerek, görevi kötüye kullanma suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
CEZAYA İTİRAZ EDECEK
Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, cezayı az bulduklarını belirterek karara itirazda bulunacaklarını belirtti.
Cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"- Karara itiraz edip, davanın duruşmalı bir şekilde yapılmasını isteyeceğiz. Odanın hizmet bedeli altından birden fazla kişiden ek ücret aldığını ve birden fazla mağdurun olduğunu göz önüne alınarak, mağdurlarında zararının giderilmesini talep edeceğiz.
- Cezanın üst sınırdan verilmesi, hak mahrumiyeti süresinin artırılması ve görevlilerin yaptıkları eylemin yanlarına kalmaması noktasında emsal olması için uğraşacağız."