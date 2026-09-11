Mahkemeden emsal olacak karar. 150 lira hizmet bedeli aldılar, hapis cezası verildi

Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, cezayı az bulduklarını belirterek karara itirazda bulunacaklarını belirtti.

Cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"- Karara itiraz edip, davanın duruşmalı bir şekilde yapılmasını isteyeceğiz. Odanın hizmet bedeli altından birden fazla kişiden ek ücret aldığını ve birden fazla mağdurun olduğunu göz önüne alınarak, mağdurlarında zararının giderilmesini talep edeceğiz.

- Cezanın üst sınırdan verilmesi, hak mahrumiyeti süresinin artırılması ve görevlilerin yaptıkları eylemin yanlarına kalmaması noktasında emsal olması için uğraşacağız."