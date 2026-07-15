Mahkemeden emsal olacak mehir kararı

Davacı kadının avukatına göre, karardaki en önemli unsur vaadin imza altına alınmış olması.

Türk Medeni Kanunu'na göre kadınların evlilikten doğan haklarını alabilmesi için resmi nikahın şart olduğunu belirten avukat, "Eğer bir mehir alacağı olarak vaatte bulunulduysa bunun mutlaka imza altına alınmış olması ve bu imzanın orada tanıklar tarafından yapılmış olması gerekiyor." dedi.