Mahkemeden emsal olacak mehir kararı
15.07.2026 09:58
Giresun'da eşinden boşanan bir kadın, dini nikah sırasında sözü verilen 150 gram altının ödenmediğini söyleyerek mahkemeye başvurdu. (Haber: Canan Yıldırım)
Giresun'da dini nikah sırasında sözü verilen mehir, mahkemeye taşındı.
Eşinden boşanan bir kadın, imam nikahı sırasında boşandığı eşinin kendisine verilmesini taahhüt ettiği 150 gram altının ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Olayın geçmişi beş yıl önceye dayanıyor.
Giresun'da bir çift, resmi nikahtan sonra dini nikah da kıydı. Ve bu nikah, mehir için yazılı belgeye de döküldü. İmza altına alınan belgede kadına 150 gram altın ödeneceği yer aldı.
Ancak iddiaya göre vaadedilen altınlar evlilik sürecinde kadına teslim edilmedi.
MAHKEME İMZALI BELGEYİ DELİL KABUL ETTİ
Bir süre sonra boşanma kararı alan kadın, mehir senedinden doğan alacağının tahsili için dava açtı.
Kadın, mahkemeye somut delil olarak altında çiftin imzası bulunan senedi sundu.
Mahkeme belgeyi delil olarak kabul etti ve kadına 150 gram altın ödenmesini hükmetti.
KARARDAKİ EN ÖNEMLİ UNSUR İMZA
Davacı kadının avukatına göre, karardaki en önemli unsur vaadin imza altına alınmış olması.
Türk Medeni Kanunu'na göre kadınların evlilikten doğan haklarını alabilmesi için resmi nikahın şart olduğunu belirten avukat, "Eğer bir mehir alacağı olarak vaatte bulunulduysa bunun mutlaka imza altına alınmış olması ve bu imzanın orada tanıklar tarafından yapılmış olması gerekiyor." dedi.