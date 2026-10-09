Mahkemeden Seçil Erzan kararı
09.10.2026 16:38
Hayali fonla suçlanan Seçil Erzan, yeniden yargılanıyor. "Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım." iddiasında bulunan Erzan'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi.
Ünlü isimleri hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen ve 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın yeniden yargılanma süreci devam ediyor.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada konuşan Erzan, katılanların beyanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar." iddiasını dile getirdi.
Yaşanan olayda kurban edildiğini savunan Seçil Erzan, duruşmada şunları kaydetti:
"- Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum."
TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK
Savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Eksik hususların giderilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 6 Kasım tarihine erteledi.
SEÇİL ERZAN NEYLE SUÇLANIYOR?
Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.
2 yıl süren yargılama sonunda Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezası ve 767 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Seçil Erzan 41 kişiye yönelik eylemi nedeniyle ceza verildi. En çok Arda Turan'ı dolandırdığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay ceza aldı. Emre Belözoğlu için 6 yıl 3 ay, Muslera için 3 yıl 7 aylık bir ceza aldı.
Erzan'ın, Fatih Terim'e yönelik dolandırıcılık eylemi nedeniyle aldığı 10 aylık ceza ise ertelendi.
Seçil Erzan’la birlikte yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı bir önceki duruşmada beraat talep etmişti. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu beraat etti.
Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.