Malatya şehitlerine acı veda
14.11.2026 11:30
Son Güncelleme: 14.11.2026 11:35
Malatya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 şehit Ankara'da düzenlenen tören ile memleketlerine uğurlandı.
12 Kasım saat 18.45 sıralarında 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S-70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düştü.
Helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.
Şehitlerin cenazesi dün Malatya'dan Ankara'ya uğurlandı.
ŞEHİTLER İÇİN TÖREN
Şehitler için sabah saatlerinde Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi ve naaşları memleketlerine uğurlandı.
Şehitler bugün İzmir, Ankara, Hatay ve Kayseri'de son yolculuklarına uğurlanacak.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAK
Şehit Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in naaşı, İzmir’in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği’nde saat 15.43’te ikindi namazının ardından toprağa verilecek.
Şehit Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Program saati 12.38 olarak bildirildi.
Şehit Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir’in naaşı, Hatay’ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği’nde saat 15.11’de kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.
Şehit Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camii’nde saat 15.09’da ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.
KAHRAMANLAR FACİAYI ÖNLEMİŞ
Kazaya ilişkin incelemeler devam ederken pilotların büyük bir fedakarlık örneği gösterdikleri ortaya çıktı.
Kazanın meydana geldiği nokta, yerleşim yerlerine çok yakın bir yerde bulunuyor. Aynı bölgenin 500 metre uzağında depremzedeler için kurulan bir konteyner kent yer alıyor. Pilotların sivil kayıpları önlemek için helikopteri son ana kadar boş alana yönlendirmek için mücadele ettiği öğrenildi.
Kaza yapan helikopterden kopan parçalar yakındaki bir evin bahçe duvarına isabet etti.
Olayda iki vatandaşın yaralandığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?
Helikopterin düşüş sebebine ilişkin araştırmalar da sürüyor.
Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır kullandığı bu helikopterin özelliklerini NTV yayınında anlattı.
"Kazaya hangi faktörler yol açmış olabilir" sorusunu yanıtlayan Atabay, şunları kaydetti:
"- Bu helikopterler Kara Kuvvetleri'nde ağırlıklı olarak var. Bu helikopterler bizim terörle mücadelede elimiz ayağımız şeklinde sıklıkla kullandığımız helikopterlerden biri. Operasyonel yeteneği ve hareket kabiliyeti yüksek bir helikopterimiz.
- Bu helikopterler personel nakli, lojistik ve ambulans olarak da kullanılabiliyor. Bunlar 90'lı yıllardan beri terörle mücadele kullandığımız helikopterlerimiz.
- Bunların bakımları hassasiyetle yapılır. TSK'da kurumsal kültürdür bakım faaliyetleri. Görev öncesi de bakımları yapılır ve uçuş emniyetini ihlal eden bir durum varsa asla uçuşa izin verilmez."