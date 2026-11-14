Malatya şehitlerine acı veda

Helikopterin düşüş sebebine ilişkin araştırmalar da sürüyor.

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır kullandığı bu helikopterin özelliklerini NTV yayınında anlattı.

"Kazaya hangi faktörler yol açmış olabilir" sorusunu yanıtlayan Atabay, şunları kaydetti:

"- Bu helikopterler Kara Kuvvetleri'nde ağırlıklı olarak var. Bu helikopterler bizim terörle mücadelede elimiz ayağımız şeklinde sıklıkla kullandığımız helikopterlerden biri. Operasyonel yeteneği ve hareket kabiliyeti yüksek bir helikopterimiz.

- Bu helikopterler personel nakli, lojistik ve ambulans olarak da kullanılabiliyor. Bunlar 90'lı yıllardan beri terörle mücadele kullandığımız helikopterlerimiz.

- Bunların bakımları hassasiyetle yapılır. TSK'da kurumsal kültürdür bakım faaliyetleri. Görev öncesi de bakımları yapılır ve uçuş emniyetini ihlal eden bir durum varsa asla uçuşa izin verilmez."