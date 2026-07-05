NTV

Malatya'da feci kaza: İki ölü, dört ağır yaralı

05.07.2026 13:14

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Malatya'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi öldü, üçü çocuk dört kişi ağır yaralandı.

Malatya'da feci kaza: İki ölü, dört ağır yaralı
Anadolu Ajansı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, dört kişi ağır yaralandı.

 

Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, Darende ilçesindeki Medişeyh mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'da feci kaza: İki ölü, dört ağır yaralı 1
Anadolu Ajansı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Ağır yaralanan Tuba Doğan (35), Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da feci kaza: İki ölü, dört ağır yaralı 2
Anadolu Ajansı

Yaralılardan sürücünün eşi olduğu öğrenilen Tuba Doğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Ağır yaralılardan Kaçmen, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye götürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery