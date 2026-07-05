Malatya'da feci kaza: İki ölü, dört ağır yaralı
05.07.2026 13:14
Malatya'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi öldü, üçü çocuk dört kişi ağır yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, dört kişi ağır yaralandı.
Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, Darende ilçesindeki Medişeyh mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Tuba Doğan (35), Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücünün eşi olduğu öğrenilen Tuba Doğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralılardan Kaçmen, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye götürüldü.