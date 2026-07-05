Malatya'da feci kaza: İki ölü, dört ağır yaralı

Yaralılardan sürücünün eşi olduğu öğrenilen Tuba Doğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralılardan Kaçmen, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye götürüldü.