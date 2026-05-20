Malatya'da okullar tatil oldu mu, yarın tatil edilecek mi? Depremin ardından Vali Yavuz açıkladı
20.05.2026 10:00
Son Güncelleme: 20.05.2026 10:23
Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli bir endişeye yol açtı. Sarsıntının ardından en çok merak edilen konuların başında ise çocuklarını okula gönderen veliler ve öğrencileri ilgilendiren "Eğitime ara verilecek mi?" sorusu geldi. Malatya'da okullar tatil oldu mu, yarın tatil edilecek mi?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesi merkez üssü olmak üzere sabah saat 09.00 sularında 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrasında ise okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Peki, Malatya'da okullar tatil oldu mu, yarın tatil edilecek mi?
MALATYA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?
Depremin ardından Malatya'daki okullarda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, bölgede eğitime ara verilmesi durumun toplantıda konuşulacağını belirtmişti.
Yapılan değerlendirmenin ardından il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilik bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı sonrasında artçı sarsıntıların seyri ve binaların durumunu incelenecek. Yapılacak teknik incelemelerin ardından yarın için ekstra bir tedbir kararı veya tatil uygulaması gündeme gelirse, açıklama doğrudan Malatya Valiliği resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulacak.