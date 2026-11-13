Malatya'daki askeri helikopter neden düştü, kazaya hangi faktör yol açtı?
13.11.2026 09:43
Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge görüntülendi. Ekiplerin incelemesi sürerken "Kazaya hangi faktörler yol açmış olabilir" sorusu ise yanıt arıyor.
Dün akşam saatlerinde Malatya kırsalında S-70 tipi bir helikopter, henüz bilinmeyen sebeple düştü.
Arama kurtarma ekipleri, helikopterdeki askerler için zamanla yarışırken Pilot Binbaşılar Erdem Çimen ile Orhan Pınar ve Teknisyen Astsubaylar Serkan Öner ile Hüseyin Zehir şehit oldu.
Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıktı alevler yakındaki bir eve de sıçradı.
Helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları saat 02.00’ye kadar sürdü.
GÜN AĞARINCA GÖRÜNTÜLENDİ
Kazanın yaşandığı bölge, gün ağarınca görüntülendi.
Helikopterin yerleşim yerine yakın araziye düştüğü, kopan parçaların geniş bir alana yayıldığı, bir parçanın da evin bahçe duvarını da yıktığı görüldü.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
ŞEHİTLER ANKARA'YA UĞURLANDI
NTV Muhabiri Nizamettin Kaplan da helikopterin düştüğü bölgede son durumu anlattı.
Askerlerin cenazesinin saat 05.00'te havalimanında düzenlenen tören sonrası Ankara'ya gönderildiğini belirten Kaplan, kaza kırım ekibinin incelemelerine devam ettiğini belirtti.
Gece boyunca çalışmaların devam ettiğini de aktaran Kaplan, "Helikopterin kaza yerine yakın bir noktada 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Tulga Kışlası Yerleşkesi içerisinden kalktığı iddia ediliyor." dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirdi.
HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?
Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır kullandığı bu helikopterin özelliklerini NTV yayınında anlattı. "Kazaya hangi faktörler yol açmış olabilir" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu tür kazalar zaman zaman yaşanabiliyor. Bu kazanın sebebi de kaza kırım ekibinin yapacağı incelemelerle açıklanacaktır.
Bu helikopterler Kara Kuvvetleri'nde ağırlıklı olarak var. Bu helikopterler bizim terörle mücadelede elimiz ayağımız şeklinde sıklıkla kullandığımız helikopterlerden biri. Operasyonel yeteneği ve hareket kabiliyeti yüksek bir helikopterimiz. Bu helikopterler personel nakli, lojistik ve ambulans olarak da kullanılabiliyor. Bunlar 90'lı yıllardan beri terörle mücadele kullandığımız helikopterlerimiz. Bunların bakımları hassasiyetle yapılır. TSK'da kurumsal kültürdür bakım faaliyetleri. Görev öncesi de bakımları yapılır ve uçuş emniyetini ihlal eden bir durum varsa asla uçuşa izin verilmez.
Kaza kırım ekibi bunun detaylı sebebini tespit edecek."