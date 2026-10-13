Maltepe'de çöken binada yürek yakan ayrıntı. Hem oğlunu hem kızını kaybetti

"İki pırlanta gibi yavrumu kaybettim." diyen baba Mustafa İnan'ın şu sözlerle de bir çağrıda bulundu:

“Şunu rica ediyorum bu durumda binası olan mal sahiplerinden, kiracılardan vesaire kesinlikle oturmasınlar kesinlikle şikayette bulunsunlar. Keşke benim çocuklarım var olsa da hiçbir şeyim olmasa daire ne olacak.”

BİNA SAKİNLERİ DÖNÜŞÜMDE ANLAŞAMAMIŞ

4 katı kaçak binadan kentsel dönüşüm için bir türlü anlaşılamadığı ortaya çıktı.

Mustafa İnan "Müteahhite kadar varan bir sürecimiz vardı ama iki dükkan sahibinin maalesef olumsuz şeyleri ile müteahhitten geri döndüler o şekilde kalmıştı ama biz buranın boşaltılması konusunda ara sıra baskı yapıyorduk. Karot aldırma ve şikayet noktasına kadar gelmişti. Ama maalesef yetişemedik sonuç bu." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre şehirde kendiliğinden yıkılabilebilecek bin 200'den fazla bina var. 2023 depremlerinden sonra 40 bin bina incelendi, 18 bin 800 de riskli çıktı.