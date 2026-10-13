Maltepe'de çöken binada yürek yakan ayrıntı. Hem oğlunu hem kızını kaybetti
13.10.2026 12:00
İstanbul Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren beş kişiden ikisi Mustafa İnan'ın kızı ve oğluydu. Çocuklarıyla olan anılarını anlatan acılı baba, bir çağrıda da bulundu. (Haber: Baran Bila)
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı'nda biri çocuk beş kişi yaşamını yitirmişti. Çöken binada can veren beş kişiden ikisi Mustafa İnan'ın kızı ve oğluydu.
Mustafa İnan; çocukları ile en son telefonda görüştü sonra acı haberle sarsıldı, çöken binada 20 yaşındaki kızı Zeynep ile 24 yaşındaki oğlu Ahmet Muhammed İnan'ı kaybetti.
Anne baba iki gün önce akraba ziyareti için Trabzon'a gitmişlerdi. Onlar da ölümden döndü.
Baba Mustafa İnan
Çocuklarıyla olan anılarını anlatırken duygusal anlar yaşayan acılı baba şunları söyledi:
“Oğlumla iş konusunda konuştum kızım zaten bana çok düşkündü ben de ona çok düşkündüm. Biz onları çok zor bulduk çok kıymetliydiler. Kızımın bana baba dediğini hatırlamıyorum ya 'Babam' derdi ya 'Babacığım' derdi böyle bir evlattı. Oğlum keza öyle hatta oğluma zaman zaman serzenişte bulunurdum neden bu kadar iyisin derdim biraz yaramazlık yap.”
"ÇOCUKLARIM PIRLANTA GİBİYDİ"
"İki pırlanta gibi yavrumu kaybettim." diyen baba Mustafa İnan'ın şu sözlerle de bir çağrıda bulundu:
“Şunu rica ediyorum bu durumda binası olan mal sahiplerinden, kiracılardan vesaire kesinlikle oturmasınlar kesinlikle şikayette bulunsunlar. Keşke benim çocuklarım var olsa da hiçbir şeyim olmasa daire ne olacak.”
BİNA SAKİNLERİ DÖNÜŞÜMDE ANLAŞAMAMIŞ
4 katı kaçak binadan kentsel dönüşüm için bir türlü anlaşılamadığı ortaya çıktı.
Mustafa İnan "Müteahhite kadar varan bir sürecimiz vardı ama iki dükkan sahibinin maalesef olumsuz şeyleri ile müteahhitten geri döndüler o şekilde kalmıştı ama biz buranın boşaltılması konusunda ara sıra baskı yapıyorduk. Karot aldırma ve şikayet noktasına kadar gelmişti. Ama maalesef yetişemedik sonuç bu." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre şehirde kendiliğinden yıkılabilebilecek bin 200'den fazla bina var. 2023 depremlerinden sonra 40 bin bina incelendi, 18 bin 800 de riskli çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmişti.
Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Çalışmalarda enkazdan dokuz kişi sağ olarak çıkarılırken, biri hastanede, dördü olay yerinde olmak üzere toplam beş kişi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B.'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.
BİNANIN MİMARI VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş tutuklanmıştı.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Binanın 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen mimar Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtmişti. Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu ancak imzaları kabul etmediğini söyleyen Balcı, binanın yapımında görev almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savunmuştu.
Balcı'nın avukatı ise binaya ilişkin iki kez yapı tatil tutanağı düzenlendiğini belirterek ruhsat ile yapı tatil tutanakları arasındaki süreçte usulsüzlük yapılmış olabileceğini öne sürmüştü.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tekniker Mevlüt Okumuş da binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Balcı'yı tanıdığını ve geçmişte bazı projelerinde görev aldığını belirten Okumuş, çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savunmuştu.
Okumuş, binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmediğini ve yapıya ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ifade etmişti.
Her iki şüphelinin ifadeleri de "taksirle öldürme" suçlaması kapsamında alınmıştı.
BİLİRKİŞİ ÖN RAPORUNDA KUSURLU ÇIKMIŞLARDI
1987 yapımı çöken bina için 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 yıllarında encümen kararı alındığı, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verildiği belirtilmişti. Ancak kararın uygulamadığı da ortaya çıktı.
Ayrıca raporda binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirlenmişti.
İstanbul Valisi Davut Gül de, çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyaçları için 9 milyon TL ödenek aktarılacağını açıklamıştı.