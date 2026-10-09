Maltepe'de çöken binadan geriye sadece moloz yığını kaldı
09.10.2026 08:56
Son Güncelleme: 09.10.2026 09:00
Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazın acı tablosunun son hali havadan görüntülendi.
Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda dün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Kontrollü yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçen ekipler, zaman zaman çalışmalara ara vererek ses dinlemesi yaptı.
5 CAN KAYBI
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 14 kişiden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
KONTROLLÜ YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekipler, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama tarama çalışması yaptı. Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi. İş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Valilikten konuyla ilgili son yapılan açıklamada, ölenlerin kimliğini de açıkladı.
5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 40 yaşındaki Mesut Bilece, 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt ve 20 yaşındaki Zeynep İnan hayatını kaybetti.
Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Valilik, "Çevrede bulunan toplamda 3 bina ve 55 vatandaşın tahliye edildiğini, Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşımız da otellere yerleştirmiştir." denildi.
AİLELERİN ACI BEKLEYİŞİ
Gece boyunca süren arama çalışmaları devam ederken ulaşılmaya çalışılan son kişi olan Zeynep İnan oldu.
Zeynep İnan ile dün gündüz saatlerinde göçükten çıkarılan kişilerden Ahmet Muhammet İnan ile kardeş oldukları öğrenilirken; ailenin yaşanan facia esnasında Trabzon'da oldukları ortaya çıktı.
Acılı ailenin sabahın erken saatlerinde enkaz başında İnan'ın çıkarılmasını bekledikleri anlar ise yürek dağladı.
BİNANIN SON HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Çökme yaşanan bina Cevizli Mahallesi'ndeki Doğu Sokak'ta yer alıyor. Binanın yapım yılı 1987. Üstüne iki kat çıkılan binada yaşanan çökmenin ardından, kolon kesme iddiası da gündeme geldi.
Sabaha karşı çökme yaşanan binanın alt katında bir iş yeri olduğu görülüyor. Söz konusu iş yerinin bir tekstil atölyesi olduğu bildirildi. Binanın bazı alanlarında sıvaların döküldüğü, altındaki demirlerin görünür hale geldiği söz konusu fotoğraflarda yer alıyor.
Binanın Ocak 2026'da kaydedilen Google Street View görüntülerinde bazı alanlarda çatlaklar olması dikkat çekti.
ENKAZ KALDIRMA İŞLEMİ SÜRÜYOR
Arama çalışmaları sona ererken alanda enkaz kaldırma işlemleri ise sürüyor.
İş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.
Yaşanan faciadan geriye yıkılan binanın enkazı kalırken, ekiplerin geceden bu yana süren ve sabahın ilk ışıklarından itibaren devam eden çalışmaları havadan görüntülendi.
Enkazdan geriye ise bina sakinlerinin eşyaları ve moloz parçaları kaldı.
BİNANIN MİMARI VE ŞANTİFE ŞEFİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş dün gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında vefat ettiği belirlendi.